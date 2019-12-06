Ростовчанка Виктория Лопырёва: Я не уважаю Собчак как человека



Уроженка Ростова-на-Дону высказала своё мнение о блогере и телеведущей Ксении Собчак. Развёрнутые рассуждения о её личности и поведении дончанка изложила на своей страничке в социальной сети.



Поводом для резких высказываний стала давно накопленная обида на Собчак, которая в Сети часто поливает грязью пару Лопырёвой и Булатова. Недавно она опубликовала пост с сообщением о том, что после развода с Татой Карапетян Игорь находится на грани банкротства. Блогер ссылается на некий телеграм-канал, но, как утверждает Лопырёва, она таким образом лишь пыталась обезопасить себя, на самом же деле она сама это выдумала.



- Все задаются вопросом, почему я не дала интервью блогеру Собчак, - пишет Виктория. - Отвечаю: потому что я её как человека не уважаю. Она, если понадобится, легко подставит любого: от друзей и мужей до бывших сторонников в сфере политики.



Скандалы вокруг пары Игоря Булатова и Виктории Лопырёвой не утихают уже почти год. Всё началось с той минуты, как стало известно об их отношениях. Мужчине неустанно напоминают о его общих детях с Татой Карапетян, которых он оставил после развода с ней. Лопырёву же называют разлучницей. Они редко обращают внимание на критику, но иногда Виктория не выдерживает и даёт ответ хейтерам.