Округлившийся живот Виктории Лопыревой породил слухи



Викторию Лопыреву заподозрили во второй беременности. На одной из последних видеозаписей подписчики обратили внимание на округлившийся животик модели.



На записи Виктория танцует и активно двигается, при этом тонкая ткань платья облегает и чётко выделяет увеличившийся живот. Фанаты ростовчанки не смогли это не подметить и сразу предположили, что девушка опять находится в положении. Сама Виктория пока никак не ответила на повисшие в воздухе вопросы.







Напомним, что Виктория Лопырева стала мамой в 36 лет. У неё родился сын от Игоря Булатова, бывшего супруга дочери миллиардера Самвела Карапетяна Таты Карапетян. В момент разрыва отношений экс-жена Булатова была беременна. Лопырева и Карапетян родили практически в одно время. Многие осуждают Викторию за эту связь. Хотя влюблённые утверждают, что роман между ними начался, когда Игорь уже не жил со своей женой.



В настоящее время большую часть времени Игорь и Виктория живут в США. Их совместному ребёнку Марку-Лионелю уже девять месяцев.







У Таты Карапетян от совместного брака с Булатовым есть двое детей – мальчик и девочка. В одном из интервью она рассказала, что не препятствует общению Игоря с детьми, хотя сама с ним не виделась с тех пор, как в Интернете появились его фотографии с Викторией Лопыревой.