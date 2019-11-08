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Округлившийся живот Виктории Лопыревой породил слухи

Округлившийся живот Виктории Лопыревой породил слухи
Викторию Лопыреву заподозрили во второй беременности. На одной из последних видеозаписей подписчики обратили внимание на округлившийся животик модели.

На записи Виктория танцует и активно двигается, при этом тонкая ткань платья облегает и чётко выделяет увеличившийся живот. Фанаты ростовчанки не смогли это не подметить и сразу предположили, что девушка опять находится в положении. Сама Виктория пока никак не ответила на повисшие в воздухе вопросы.



Напомним, что Виктория Лопырева стала мамой в 36 лет. У неё родился сын от Игоря Булатова, бывшего супруга дочери миллиардера Самвела Карапетяна Таты Карапетян. В момент разрыва отношений экс-жена Булатова была беременна. Лопырева и Карапетян родили практически в одно время. Многие осуждают Викторию за эту связь. Хотя влюблённые утверждают, что роман между ними начался, когда Игорь уже не жил со своей женой.

В настоящее время большую часть времени Игорь и Виктория живут в США. Их совместному ребёнку Марку-Лионелю уже девять месяцев.



У Таты Карапетян от совместного брака с Булатовым есть двое детей – мальчик и девочка. В одном из интервью она рассказала, что не препятствует общению Игоря с детьми, хотя сама с ним не виделась с тех пор, как в Интернете появились его фотографии с Викторией Лопыревой.

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