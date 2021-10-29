Ростовчанка потеряла около полумиллиона рублей после разговора с лжесотрудником банка

Фото: Rostov.ru

Жительница Ростова потеряла около полумиллиона рублей после разговора с телефонным мошенником. Случай воровства денег со счета произошел в Железнодорожном районе города.Ростовчанке позвонил некий мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что с её картой происходят сомнительные операции, и предложил обезопасить счет. Он попросил сообщить данные карты и информацию из смс-сообщения, которое пришло на телефон. Женщина выполнила все условия мошенника. После этого у нее пропало полмиллиона рублей. Тогда ростовчанка обратилась с заявлением в полицию.В ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по факту ЧП завели дело по статье «Мошенничество».