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Ростовчанка потеряла около полумиллиона рублей после разговора с лжесотрудником банка

Ростовчанка потеряла около полумиллиона рублей после разговора с лжесотрудником банка
Жительница Ростова потеряла около полумиллиона рублей после разговора с телефонным мошенником. Случай воровства денег со счета произошел в Железнодорожном районе города.

Ростовчанке позвонил некий мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что с её картой происходят сомнительные операции, и предложил обезопасить счет. Он попросил сообщить данные карты и информацию из смс-сообщения, которое пришло на телефон. Женщина выполнила все условия мошенника. После этого у нее пропало полмиллиона рублей. Тогда ростовчанка обратилась с заявлением в полицию.

В ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по факту ЧП завели дело по статье «Мошенничество».
Фото: Rostov.ru
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