В Ростове лжесотрудник банка списал со счета женщины 166 тысяч рублей

Ростовчанка лишилась 166 тысяч рублей после разговора с лжесотрудником банка. Женщине из Пролетарского района позвонил некий якобы представитель кредитной организации и сообщил, что с ее счетом происходят подозрительные операции.Когда женщина подтвердила, что не совершала подобных транзакций, лжесотрудник предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств.Она сделала в точности все, как велел ей голос на том конце трубки: назвала номер карты и сообщила смс-код. После этого с ее счета списали 166 тысяч рублей. Поняв, что произошло, дончанка обратилась в полицию.- По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.