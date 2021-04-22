В Ростовской области телефонный мошенник списал со счета женщины 300 тысяч рублей

В Ростовской области женщина стала жертвой телефонного мошенника. Жительница Матвеево-Курганского района лишилась 300 тысяч рублей после общения с лжесотрудником банка.Дончанке позвонил мужчина и представился сотрудником кредитной организации. Он сообщил, что с ее счетом происходят подозрительные операции, которые выглядят, как попытки списания денег.Когда доверчивая женщина подтвердила, что не совершала подобных транзакций, голос на том конце трубки предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств. Следуя указаниям мошенника, заявительница назвала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, после чего с ее банковского счета списалось более 300 тысяч рублей.Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, после случившегося по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: stolica-s.su