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Ростовчанка победила в конкурсе красоты «Мисс Русь»

Ростовчанка победила в конкурсе красоты «Мисс Русь»
Ксения Усолкина из Ростова-на-Дону завоевала титул «Мисс Русь». Конкурс красоты проходил с 16 по 18 мая в Москве.

За победу боролись девушки из разных регионов страны. Для победы они должны были успешно продефилировать перед жюри, представить себя и представить творческий номер.

Лучше всех по всем этапам конкурса стала ростовчанка Ксения Усолкина. Ее танец в стиле джаз покорил жюри, а художник Никас Сафронов, увидев Ксению, захотел нарисовать ее портрет.

В августе 2019 года Ксения представит Россию на международном конкурсе в Македонии.

К слову, это уже не первое участие девушки в конкурсах красоты. В 2018 году Усолкина была признана лучшей российской ноуделью – моделью с нестандартными параметрами.

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