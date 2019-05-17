Ростовчанка победила в конкурсе красоты «Мисс Русь»



Ксения Усолкина из Ростова-на-Дону завоевала титул «Мисс Русь». Конкурс красоты проходил с 16 по 18 мая в Москве.



За победу боролись девушки из разных регионов страны. Для победы они должны были успешно продефилировать перед жюри, представить себя и представить творческий номер.



Лучше всех по всем этапам конкурса стала ростовчанка Ксения Усолкина. Ее танец в стиле джаз покорил жюри, а художник Никас Сафронов, увидев Ксению, захотел нарисовать ее портрет.



В августе 2019 года Ксения представит Россию на международном конкурсе в Македонии.



К слову, это уже не первое участие девушки в конкурсах красоты. В 2018 году Усолкина была признана лучшей российской ноуделью – моделью с нестандартными параметрами.