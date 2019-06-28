Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка вошла в тройку призеров международного конкурса красоты

Ростовчанка вошла в тройку призеров международного конкурса красоты
Ростовчанка вошла в тройку самых красивых девушек мира. Виктория Губанова заняла титул 1-й вице-мисс на международном конкурсе красоты Miss Freedom of the World 2019.

Конкурс проходил в Косове. В мероприятии принимали участие девушки из разных стран мира, Россию представила 22-летняя модель из Ростова-на-Дону Виктория Губанова.

Несмотря на то, что она не заняла первое место, национальным нарядом страны, где проходил конкурс, девушка покорила жюри. В итоге девушке достались лента и титул 1-й вице-мисс Miss Freedom of the World 2019.

Останавливаться на достигнутом Виктория не собирается. Впереди - много международных конкурсов и побед.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.