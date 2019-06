Ростовчанка вошла в тройку призеров международного конкурса красоты



Ростовчанка вошла в тройку самых красивых девушек мира. Виктория Губанова заняла титул 1-й вице-мисс на международном конкурсе красоты Miss Freedom of the World 2019.



Конкурс проходил в Косове. В мероприятии принимали участие девушки из разных стран мира, Россию представила 22-летняя модель из Ростова-на-Дону Виктория Губанова.



Несмотря на то, что она не заняла первое место, национальным нарядом страны, где проходил конкурс, девушка покорила жюри. В итоге девушке достались лента и титул 1-й вице-мисс Miss Freedom of the World 2019.



Останавливаться на достигнутом Виктория не собирается. Впереди - много международных конкурсов и побед.