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Ростовчанка Ирина Безрукова спародировала героиню Орнеллы Мути из «Укрощения строптивого»

Ростовчанка Ирина Безрукова спародировала героиню Орнеллы Мути из «Укрощения строптивого»
Популярная уроженка Дона Ирина Безрукова опубликовала фотографию, где позирует, как Орнелла Мути в роли Лизы из «Укрощения строптивого». Два снимка, свой и кадр из фильма, актриса разместила в «Инстаграме».

На фотографии известная телеведущая стоит у пианино. На ней – бежевый плащ, похожий на пиджак Мути. У обеих актрис строгий и задумчивый взгляд.

Дончанка отметила привлекательность главной героини.
- Лиза влюбляет в себя своей уверенностью, настойчивостью, чувством юмора и колоритной красотой, - написала актриса. – Чувствуется в ней итальянская кровь – горячая и жгучая!

Так, Ирина Безрукова заявила, что работа режиссерского дуэта Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа является ее любимым итальянским фильмом.

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