Ростовчанка Ирина Безрукова спародировала героиню Орнеллы Мути из «Укрощения строптивого»

Популярная уроженка Дона Ирина Безрукова опубликовала фотографию, где позирует, как Орнелла Мути в роли Лизы из «Укрощения строптивого». Два снимка, свой и кадр из фильма, актриса разместила в «Инстаграме».На фотографии известная телеведущая стоит у пианино. На ней – бежевый плащ, похожий на пиджак Мути. У обеих актрис строгий и задумчивый взгляд.Дончанка отметила привлекательность главной героини.- Лиза влюбляет в себя своей уверенностью, настойчивостью, чувством юмора и колоритной красотой, - написала актриса. – Чувствуется в ней итальянская кровь – горячая и жгучая!Так, Ирина Безрукова заявила, что работа режиссерского дуэта Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа является ее любимым итальянским фильмом.