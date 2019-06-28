Ростовчанин требует не включать музыку на городском пляже



Житель Ростова просит перестать включать музыку на городском пляже. Такая петиция опубликована на общественном интернет-портале.



Виктор Иванов пишет, что вдоль берега на каждом столбе установлены громкоговорители. Из них на протяжении всего дня доносится музыка. Мужчина отмечает, что она довольно громкая и мешает людям отдыхать.



Дончанин очень нервно отреагировал на музыку. Он называет это дикостью и варварством и говорит, что многие горожане предпочитают проводить досуг в тишине.



Чтобы власти Ростова обратили на петицию внимание, она должна набрать 500 голосов «за». Пока предложение Виктора поддержал только один человек, ещё один проголосовал против.