Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин требует не включать музыку на городском пляже

Ростовчанин требует не включать музыку на городском пляже
Житель Ростова просит перестать включать музыку на городском пляже. Такая петиция опубликована на общественном интернет-портале.

Виктор Иванов пишет, что вдоль берега на каждом столбе установлены громкоговорители. Из них на протяжении всего дня доносится музыка. Мужчина отмечает, что она довольно громкая и мешает людям отдыхать.

Дончанин очень нервно отреагировал на музыку. Он называет это дикостью и варварством и говорит, что многие горожане предпочитают проводить досуг в тишине.

Чтобы власти Ростова обратили на петицию внимание, она должна набрать 500 голосов «за». Пока предложение Виктора поддержал только один человек, ещё один проголосовал против.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.