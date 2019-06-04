Ростовчанин просит организовать подземный проезд на Нансена



Житель Ростова просит организовать подземный проезд под железнодорожными путями на Нансена. Такая петиция появилась на общественном интернет-портале.



Сергей Шмаков уверен, что такая мера поможет разгрузить проезжую часть на указанной улице. Дело в том, что автомобилистам приходится долго стоять и ждать, пока через дорогу проедет поезд. За это время образуется настоящий затор, который не всегда успевает «рассасываться» перед следующим составом.



Петиция должна набрать 500 голосов «за», чтобы администрация города обратила на неё внимание. Сейчас пока предложение активиста поддержали только 18 человек, ещё двое не посчитали предложение дельным.