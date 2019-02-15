Ростовчанин просит построить новую дорогу в Левенцовку



Житель Ростова предлагает построить новую дорогу в Левенцовский микрорайон. Такая петиция появилась на общественном городском интернет-портале.



По словам Василия Аноприева, проезжу часть стоит организовать из Левенцовки по диагонали за торговыми центрами «Золотой Вавилон» и «О'кей». Далее нужно построить мост через улицу Малиновского, который выведет дорогу на улицу 339-й Стрелковой дивизии.



Активист утверждает, что дорожное полотно на Ерёменко очень узкое. Транспорта очень много, и там постоянно образуются заторы. При этом район продолжает разрастаться, появляются всё новые и новые дома. Как следствие, увеличивается количество жителей и автомобилей.



Пока петицию поддержали только 12 человек. Для того, чтобы на неё обратили внимание городские власти, она должна набрать 500 «лайков».