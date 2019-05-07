Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин просит установить на остановках терминалы для пополнения транспортных карт

Ростовчанин просит установить на остановках терминалы для пополнения транспортных карт
Житель Ростова просит установить на остановках терминалы для пополнения транспортных карт. Дончанин Алексей Лугарев разместил соответствующую петицию на городском интернет-портале.

Предложение действительно толковое — в городе очень мало мест, где есть возможность положить деньги на карту. Сделать это можно только в терминалах определённого банка, которые находятся далеко не на каждой улице. Если они появятся на каждом остановочном комплексе, то это намного облегчит жизнь ростовчан.

Чтобы городская администрация начала рассматривать петицию, она должна набрать не менее 500 голосов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.