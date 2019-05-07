Ростовчанин просит установить на остановках терминалы для пополнения транспортных карт



Житель Ростова просит установить на остановках терминалы для пополнения транспортных карт. Дончанин Алексей Лугарев разместил соответствующую петицию на городском интернет-портале.



Предложение действительно толковое — в городе очень мало мест, где есть возможность положить деньги на карту. Сделать это можно только в терминалах определённого банка, которые находятся далеко не на каждой улице. Если они появятся на каждом остановочном комплексе, то это намного облегчит жизнь ростовчан.



Чтобы городская администрация начала рассматривать петицию, она должна набрать не менее 500 голосов.