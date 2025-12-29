Фото: Илья Наздрашов

За сохранение троллейбусов в Ростове уже проголосовали более 300 человек. Подробнее сообщил активист Илья Наздрашов редакции Donday.28 декабря общественный деятель Илья Наздрашов с командой волонтеров начали собирать подписи на остановках и в общественном транспорте. Всего за день под обращением к губернатору Юрию Слюсарю подписались 100 человек. Меньше чем за неделю число подписей превысило 300. Наздрашов намерен продолжать сбор, пока не достигнет 1000 подписей. Затем документ передадут главе Ростовской области.Ранее городская администрация представила проект модернизации системы общественного транспорта. В обширном 800-страничном документе подчеркивалось, что значительные изменения коснутся троллейбусного парка. Согласно планам, к 2026 году троллейбусы будут практически полностью выведены из эксплуатации, и останутся только два маршрута. Предполагается, что их заменят электробусы. Кроме того, были внесены изменения в автобусные и трамвайные маршруты.