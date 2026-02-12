Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове планируют отменить часть троллейбусных маршрутов

В Ростове планируют отменить часть троллейбусных маршрутов
В Ростове планируют отменить часть троллейбусных маршрутов. По мнению городских депутатов, сохранить все направления является нерентабельным и накладным для бюджета.

Но данный транспорт в городе сохранят. Кроме того, стало известно, что закупят около 24 единиц техники, а также отремонтируют контактные линии.

Напомним, что ранее сообщалось об отмене троллейбусных маршрутов по проекту, разработанному московскими специалистами. В документе говорилось, что планируют заменить другими видами транспорта следующие направления: №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы), останутся лишь №№ 2, 17 и 22.

Пока документ-проект находится на согласовании и будет дорабатываться. Судя по имеющимся решениям, город планирует перейти на электрический транспорт, который не нуждается в рельсах. Обсуждаются варианты корректировки, замены или создания новых маршрутов, включая использование электробусов.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика