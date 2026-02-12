Фото: Дондей

В Ростове планируют отменить часть троллейбусных маршрутов. По мнению городских депутатов, сохранить все направления является нерентабельным и накладным для бюджета.Но данный транспорт в городе сохранят. Кроме того, стало известно, что закупят около 24 единиц техники, а также отремонтируют контактные линии.Напомним, что ранее сообщалось об отмене троллейбусных маршрутов по проекту, разработанному московскими специалистами. В документе говорилось, что планируют заменить другими видами транспорта следующие направления: №№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 (3 единицы), останутся лишь №№ 2, 17 и 22.Пока документ-проект находится на согласовании и будет дорабатываться. Судя по имеющимся решениям, город планирует перейти на электрический транспорт, который не нуждается в рельсах. Обсуждаются варианты корректировки, замены или создания новых маршрутов, включая использование электробусов.