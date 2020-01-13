Ростовчанин просит установить два светофора на улице Зрелищной



Житель Ростова-на-Дону предлагает установить два светофора на улице Зрелищной. Соответствующую петицию он разместил на общественном интернет-портале.



По мнению Евгения Усачёва, светофор с дополнительной секцией нужен на повороте с улицы Особенной на улицу Зрелищную. Ростовчанин предлагает изменить схему движения и разрешить постоянный поворот направо.



Также следует поставить светофор на повороте с Зрелищной на Новошахтинское шоссе. Чтобы избежать заторов, нужно расширить данный перекрёсток.



Чтобы городская администрация обратила внимание на петицию, она должна собрать 500 голосов. Пока Евгения поддержали только пятеро.