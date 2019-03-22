Ростовчанка просит продлить маршрут № 98-МТ



Жительница Ростова просит продлить маршрут № 98-МТ. Пользователь под ником Ирина Сон опубликовала соответствующую петицию на городском интернет-портале.



Женщина утверждает, что микроавтобусы должны доезжать до остановки «35-я Линия». В этом районе появился жилой комплекс, соответственно, выросло число жителей. Тем, кто едет со стороны ГПЗ-10, приходится либо идти пешком от Карла Маркса, либо пересаживаться на другой автобус



В связи с этим Ирина требует продления маршрута, чтобы жители нового района могли ездить в любые части города. Чтобы администрация Ростова рассмотрела петицию, она должна набрать не менее 500 голосов. На данный момент уже 145 человек поддержали предложение активистки.