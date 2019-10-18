Ростовчанка требует запустить новые автобусы до Гвардейской площади



Жительница Ростова-на-Дону просит организовать в городе новые автобусные маршруты. Ольга Резникова подготовила и разместила соответствующую петицию на одном из интернет-порталов.



Женщина предлагает запустить автобусы из Западного жилого массива до вокзалов и Гвардейской площади. Она пишет, что в утренние часы те, кто живет на проспекте Стачки, не могут уехать ни на одной маршрутке, которая идёт на Красноармейскую, так как все они до отказа забиты пассажирами. Многие из них выходят на Пригородном и Главном вокзалах, а также на Гвардейской площади. Далее транспорт следует полупустым.



В связи с этим ростовчанка просит организовать отдельный маршрут, который следовал бы с Западного по Стачки через вокзалы до Гвардейской. Автор петиции добавил, что жители района сильно пострадали после транспортной реформы 2018 года. Тогда с дорог пропал автобус № 52, количество транспорта до Сельмаша, старого аэропорта и 2-го посёлка Орджоникидзе сократили в два раза.