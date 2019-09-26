Ростовчанин предложил поставить на Оганова светофор с указателем



Ростовчанин предложил поставить на улице Оганова светофор с указателем. Петицию Марк Гизатдинов опубликовал на популярном портале.



Автор предложения жалуется, что почти каждое утро на перекрестке Оганова с улицей Тимошенко затруднено движение. Водители и пассажиры проводят в пробках слишком много времени. По его мнению, решить эту проблему поможет светофор с дополнительным сигналом – стрелкой.



– Я предлагаю установить светофор с горящей стрелкой. Она должна указывать направо. Шесть из десяти водителей на этом перекрестке поворачивают направо, – пояснил ростовчанин.