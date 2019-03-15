Ростовчанин требует установить светофор в Западном районе



Ростовчанин требует установить светофор в Западном районе. Такое заявление активист Сергей Овсянников опубликовал на популярном ресурсе.



По словам Овсянникова, автомобилист испытывают трудности на пересечении улиц Алейникова и Доватора. Так, улица Доватора всегда очень загружена. На пересечении с Алейникова приоритет отдали проходящей магистрали. Это приводит к тому, что жители близлежащих домов и районов вынуждены стоять в пробке по пути в город.



– Я предлагаю установить светофор на перекрестке Доватора – Алейникова. В этом случае можно рассмоотреть разные варианты. Например, установить график включения по времени, – отметил Овсяннкиов.