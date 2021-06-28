Ростовчане жалуются на гигантские очереди в пунктах вакцинации
В Ростове за последнюю неделю существенно вырос спрос на вакцинацию от COVID-19. Из-за этого местным жителям приходится выстраиваться в огромные очереди.
Ежедневно прививку делают более трех тысяч ростовчан. У пунктов вакцинации, особенно круглосуточных, выстраиваются очереди. Вероятно, такой ажиотаж связан с новыми ограничениями в Краснодарском крае и Крыму. Теперь отдохнуть там можно только привитым, а в сезон отпусков это как никогда актуально.
Вакцина стала своеобразным пропуском к отдыху на море и свободному посещению заведений общепита. Кроме того, губернатор Ростовской области пригрозил сделать вакцинацию обязательной, если ежедневное число заболевших продолжит расти. А в организациях, где сотрудники часто общаются с людьми, уже поставлен минимальный порог вакцинации - не менее 60%.
Дончане и сами уже рады бы привиться, чтобы облегчить себе жизнь. Однако доз на всех не хватает, и пункты вакцинации начинают закрывать. Накануне прекратили работу прививочные кабинеты на ж/д и автовокзале, а также в КДЦ «Здоровье».
Результат - на фото. Ростовчане спешат вакцинироваться. Судя по снимку, поздно вечером - после работы. Людям приходится тратить уйму своего времени на ожидание и беспокоиться, хватит ли на них вакцины или же придется уйти ни с чем.
В Москве ограничения, связанные с вакцинацией, ввели еще раньше, поэтому там такого ажиотажа нет. С 28 июня в столице появились бесковидные зоны в барах и ресторанах. Туда пускают людей с QR-кодом, который можно получить после вакцинации, или отрицательным ПЦР-тестом. Ограничительные меры ввели и в развлекательных заведениях. А вот танцполы и другие площадки, где нет посадочных мест, и вовсе закрыли. Не исключено, что в Ростове введут аналогичные карантинные меры.