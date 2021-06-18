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Василий Голубев пригрозил обязательной вакцинацией в Ростовской области

Василий Голубев пригрозил обязательной вакцинацией в Ростовской области
Губернатор Ростовской области пригрозил сделать обязательной вакцинацию в случае, если люди будут отказываться делать прививки. Об этом Василий Голубев заявил 22 июня на заседании оперштаба по COVID-19.

По словам главы региона, некоторые организации, сотрудники которых часто общаются с людьми, должны ответственно подойти к вопросу вакцинации.

- Если мы сегодня не продолжим менять ситуацию, то вместо добровольного решения предстоит принять более жесткое. Для этого достаточно решения на уровне санитарного врача, - объяснил Василий Голубев. - Если оно состоится, то появится слово «обязательная». Особенно в тех организациях, которые постоянно и в большом количестве общаются с людьми.

Губернатор Ростовской области также отметил, что некоторые муниципалитеты принимают решение о поддержке и стимулирующих выплатах по отношению к тем, кто еще не сделал прививку.

- Если ситуация будет меняться в неправильном направлении, мы переведем на дистанционную работу определенное количество людей, - подытожил Василий Голубев. - Но должно быть всем понятно: это означает - без стимулирующих выплат, без премий, но на дистанционной работе. Все возможно и совсем не исключено.

Теги: губернатор Ростовской области Василий Голубев коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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