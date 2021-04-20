В Ростове-на-Дону закрыли два пункта вакцинации

В донской столице закрыли пункты вакцинации в в ТРЦ «Большой» на улице Красноармейской, 105 и на рынке «Александровский» на проспекте 40-летия Победы, 63. Об этом стало известно 22 апреля.Последний перенесли в район ЖК «Красные ворота» в Пролетарском районе по адресу Суздальский, 15. При этом, сделать там прививку от коронавируса можно будет не раньше 25 апреля. Пока пункт закрыт. Что касается пункта вакцинации в торговом центре на Красноармейской, для него пока подыскивают подходящую площадку. Вероятно, причиной изменения дислокации пунктов вакцинирования стал большой спрос граждан на эту процедуру. Первоначальные кабинеты, где людям делали прививку, оказались малы для такого большого количества желающих вакцинироваться.В настоящее время в Ростове-на-Дону работают более пятидесяти пунктов вакцинации, почти половина из них - это передвижные кабинеты или мобильные пункты. Они расположены в горбольницах, торговых центрах, на рынках и даже в зоопарке. Завершили два этапа вакцинации более 120 тысяч дончан.