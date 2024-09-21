В Ростове водители смогут оплачивать парковку в течение суток

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В Ростове-на-Дону власти приняли решение продлить срок оплаты за парковку почти на сутки. Об этом сообщили на сайте городской администрации 20 сентября.Ранее автомобилисты должны были оплачивать парковку в течение 15 минут с момента выезда со стоянки. Теперь же водитель смогут это сделать в течение 23 часов 59 минут.Кроме того, в постановление был добавлен пункт, согласно которому оплата за парковку будет взиматься вне зависимости от того, какая часть территории была занята автомобилем. Даже если машина частично въехала на платную парковку, плата всё равно будет списана.Напомним, что с 16 сентября в центре Ростова появились новые платные парковочные места. Всего организовано 63 парковочных места на улице Темерницкой, на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского.