Ростовчане заметили инверсионные следы в небе над городом
В небе над Ростовом заметили белые следы. Читатели Rostov.ru поделились снимками белых полос 20 октября.
По словам горожан, странные следы появились около 13 часов в районе стадиона «Ростов Арена». Первая мысль - сработала система ПВО и снова сбила вражескую цель. Однако никаких звуков взрыва и шума не было.
- Подумали сначала, что ракету запустили, но ни я, ни знакомые в разных частях города не слышали взрыва, - говорит ростовчанин.
Не исключено, что след оставили самолеты. Однако причины беспокоиться у местных жителей хватает. День назад, 19 октября, дважды сработала система ПВО. Первый раз снаряд не попал в цель, а во второй достиг неизвестный объект на подлете к донской столице. В результате взрыва в небе в реку Дон и на поля рядом с Ростовом упали обломки. Крупные и мелкие металлические детали разбросало на большой территории.