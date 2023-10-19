Момент работы ПВО над Ростовом попал на видео
Появилось видео работы ПВО в небе над Ростовом. Ракета сбила неизвестный объект около 10 часов 19 октября.
На кадрах видно, как ввысь поднялся снаряд. Затем раздался взрыв.
След в небе видели жители всех уголков донской столицы и ближайших городов: Батайска, Аксая. Сильнее всего был слышен взрыв в районе старого аэропорта, ТРЦ «Мега» и Александровки.
Горожане утверждают, что ПВО сработало дважды. Первый раз ракета не достигла цели, во второй раз попала.