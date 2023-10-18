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В небе над Ростовской областью после взрыва появились инверсионные следы: видео

В небе над Ростовской областью после взрыва появились инверсионные следы: видео
В небе над Ростовской областью после взрыва заметили инверсионные следы. Жители опубликовали фотографии и видео в социальных сетях.

Мощный взрыв слышали примерно в 14 часов 18 октября во многих крупных городах Ростовской области - Азове, Таганроге, Батайске и Ростове. После этого в небе были заметны инверсионные следы.

Официальной информации о случившемся пока нет. Люди напуганы и делятся мнениями о причинах взрыва в соцсетях.
Фото: Соцсети.
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