В небе над Ростовской областью после взрыва появились инверсионные следы: видео

Фото: Соцсети.

В небе над Ростовской областью после взрыва заметили инверсионные следы. Жители опубликовали фотографии и видео в социальных сетях.Мощный взрыв слышали примерно в 14 часов 18 октября во многих крупных городах Ростовской области - Азове, Таганроге, Батайске и Ростове. После этого в небе были заметны инверсионные следы.Официальной информации о случившемся пока нет. Люди напуганы и делятся мнениями о причинах взрыва в соцсетях.