В небе над Ростовом появились инверсионные следы
В Ростове местные жители заметили инверсионные следы в небе. Кадры полос горожане опубликовали в соцсетях 10 октября.
По словам очевидцев, белый след появился около полудня. В комментариях начались бурные обсуждения причины их появления. Одни уверены, что полосы образовались после пролетевшего самолета. Другие уверяют, что не видели никакого воздушного судна, только инверсионные следы.
В специализированных ведомствах публикацию пока официально не прокомментировали.