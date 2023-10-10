В небе над Ростовом появились инверсионные следы

Фото: соцсети.

В Ростове местные жители заметили инверсионные следы в небе. Кадры полос горожане опубликовали в соцсетях 10 октября.По словам очевидцев, белый след появился около полудня. В комментариях начались бурные обсуждения причины их появления. Одни уверены, что полосы образовались после пролетевшего самолета. Другие уверяют, что не видели никакого воздушного судна, только инверсионные следы.В специализированных ведомствах публикацию пока официально не прокомментировали.