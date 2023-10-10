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В небе над Ростовом появились инверсионные следы

В небе над Ростовом появились инверсионные следы
В Ростове местные жители заметили инверсионные следы в небе. Кадры полос горожане опубликовали в соцсетях 10 октября.

По словам очевидцев, белый след появился около полудня. В комментариях начались бурные обсуждения причины их появления. Одни уверены, что полосы образовались после пролетевшего самолета. Другие уверяют, что не видели никакого воздушного судна, только инверсионные следы.

В специализированных ведомствах публикацию пока официально не прокомментировали.
Фото: соцсети.
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