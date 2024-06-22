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Ростовчане стали свидетелями «клубничной» Луны в небе в ночь на 23 июня

Ростовчане стали свидетелями «клубничной» Луны в небе в ночь на 23 июня
Ростовчане стали свидетелями «клубничной» Луны в небе в ночь на 23 июня.

Ночное светило приобрело такой необычный оттенок этим летом во время полнолуния. В этот период Луна полностью ориентирована в направлении планеты Земля и имеет различные оттенки, так как сама по себе выглядит почти прозрачной.
Эксперты утверждают, что только 2 знака Зодиака особенно сильно ощущают влияние полнолуния. Козерог - знак практичности и стабильности, а Рак - знак эмоциональности и чувствительности. С астрологической точки зрения, это противостояние может вызвать внутренние конфликты и эмоциональные перепады.

В этот день рекомендуется направить все силы на начатые дела и проекты. По завершении их появится больше сил и энергии для новых подвигов.

Такое необычное название Луны указывает на созревание и сбор урожая клубники.
Фото: Соцсети
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