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Ростовчане стали свидетелями «кровавой Луны»

Ростовчане стали свидетелями «кровавой Луны»
Жители Ростова стали свидетелями «кровавой Луны». Снимки необычного природного явления горожане опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что Луна приобрела кроваво-красный оттенок. По словам горожан, это случилось из-за полнолуния в ночь на 27 марта.

- Это к погодным аномалиям и техногенным катаклизмам, - добавили ростовчане.

«Кровавая Луна» – это затмение спутника Земли, оно происходит только в полнолуние. Луна приобретает такой оттенок, поскольку тень планеты на несколько минут полностью закрывает Луну. При этом немного света от Солнца попадает на нее под определенным углом.
Фото: СоцСети
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