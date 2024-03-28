Ростовчане стали свидетелями «кровавой Луны»

Фото: СоцСети

Жители Ростова стали свидетелями «кровавой Луны». Снимки необычного природного явления горожане опубликовали в соцсетях.На кадрах видно, что Луна приобрела кроваво-красный оттенок. По словам горожан, это случилось из-за полнолуния в ночь на 27 марта.- Это к погодным аномалиям и техногенным катаклизмам, - добавили ростовчане.«Кровавая Луна» – это затмение спутника Земли, оно происходит только в полнолуние. Луна приобретает такой оттенок, поскольку тень планеты на несколько минут полностью закрывает Луну. При этом немного света от Солнца попадает на нее под определенным углом.