Ростовчане стали свидетелями «Осетрового суперлуния»

Фото: Соцсети

Жители Ростова наблюдали необычное астрономическое явление – «Осетровое суперлуние». Снимки разлетелись на просторах интернета 2 августа.«Осетровое суперлуние» смогли наблюдать горожане еще вечером 1 августа, около 21:30. Свое название астрономическое явление получило из-за больших размеров ночного светила и его желтого оттенка в небе. На кадрах видно, что Луна стала гигантской.Вероятно, в эту ночь метеозависимые люди почувствовали себя плохо.Суперлуние – это явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны с Землей. Таким образом, расстояние между ними варьируется от 357 тысяч до 406 тысяч километров. Ночное светило стало на 14% больше в диаметре и на 30% ярче.