Очереди и занятые линии: ростовчане пытаются получить спецпропуска
Жители Ростова-на-Дону столкнулись с проблемами при попытке получения спецпропусков для перемещения по городу. С 20 по 22 апреля работодатели должны направить в специальные отделы заявки для оформления документов для сотрудников.
В городе таких пунктов организовано девять. На сайте администрации говорится, что приходить туда можно исключительно по предварительной записи. Сначала надо позвонить специалисту и договориться на конкретное время. Однако с первых же минут начались проблемы: все телефонные линии заняты. Люди с 9 часов с интервалом в несколько минут пытаются дозвониться до специалистов, но безуспешно. В общей сложности работают 23 телефона, которые не являются многоканальными. Теперь представьте, какова вероятность дозвониться в городе с миллионным населением. Только единицам удаётся прорваться и получить «талончик».
Так как время получения пропусков ограничено тремя днями, люди решили лично ехать в пункты выдачи. Возле каждого здания образовались огромные очереди, что может плохо сказаться на эпидемиологической обстановке в городе.