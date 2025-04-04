Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане пожаловались на сброс неочищенных сточных вод в Безымянный ручей

Ростовчане пожаловались на сброс неочищенных сточных вод в Безымянный ручей
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на сброс неочищенных сточных вод в Безымянный ручей. О проблеме сообщили в администрацию города.

В начале апреля в социальных сетях были опубликованы снимки, на которых запечатлено, как канализационные воды из ЖК «Скай парк», расположенного по адресу Нансена, 83, попадают в ручей.

Очевидцы утверждают, что это не первый случай подобной ситуации.

«Полторы тысячи квартир, казалось бы, они решили проблему, но ничего они не решили, как лилась канализация, так и льётся в ручей Безымянный, втекает в реку Темерник», — выразил недовольство один из горожан.

Стоит отметить, что жители неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами, но ответа так и не получили.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.