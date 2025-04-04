Ростовчане пожаловались на сброс неочищенных сточных вод в Безымянный ручей

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Жители Ростова-на-Дону пожаловались на сброс неочищенных сточных вод в Безымянный ручей. О проблеме сообщили в администрацию города.В начале апреля в социальных сетях были опубликованы снимки, на которых запечатлено, как канализационные воды из ЖК «Скай парк», расположенного по адресу Нансена, 83, попадают в ручей.Очевидцы утверждают, что это не первый случай подобной ситуации.«Полторы тысячи квартир, казалось бы, они решили проблему, но ничего они не решили, как лилась канализация, так и льётся в ручей Безымянный, втекает в реку Темерник», — выразил недовольство один из горожан.Стоит отметить, что жители неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами, но ответа так и не получили.