Загрязненный ручей в Батайске начали очищать от сточных вод

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В Батайске начались работы по очистке ручья Быстрого, который оказался загрязнён сточными водами. Об этом стало известно из сообщений жителей города в социальных сетях, которые опубликовали фото и видео процесса.Ранее сообщалось, что региональное министерство природных ресурсов подтвердило факт сброса сточных вод в ручей. Работы по очистке были поручены администрации города. Однако возникли проблемы с поиском необходимой техники.Жители продолжали жаловаться, и наконец-то начались работы по очистке ручья. Прибыла специальная техника, которая работала на участках с наибольшим количеством ила и сточных вод. С помощью экскаватора грунт загружали в грузовик.Но полностью очистить не получилось. На решётке остался мусор, который мешает воде уходить. Это более тонкая работа, и экскаватор с ней не справится.- Будем просить Управление жилищно-коммунального хозяйства следить за решёткой, — написал один из жителей Батайска.