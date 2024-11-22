В Ростове жилой комплекс сливает сточные воды в местный ручей

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове-на-Дону в одном из жилых комплексов происходит сброс канализационных стоков в ручей. Об этом стало известно от местного жителя, который сообщил о проблеме на сайте «Благоустройство города».Загрязнение воды происходит на улице Нансена, в районе дома № 83. Как сообщил мужчина в своей жалобе, ранее это место было оазисом природы среди каменных джунглей. В нем даже могли купаться люди. Однако последние полтора года жители наблюдают, как зловонные стоки из новостроек текут прямо в ручей.По словам горожанина, люди неоднократно обращались в управляющую компанию с жалобами на проблему. Организации даже выписывали штрафы, но ситуация не изменилась.Важно отметить, что обращение горожанина было одобрено на сайте и принято в работу.