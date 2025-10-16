Впервые в современной истории Ростова на месте снесенного здания сделают сквер

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону впервые на месте снесённого здания появится сквер. Эту инициативу выдвинула администрация Кировского района. 15 октября прошло обсуждение концепции благоустройства территории по адресу Социалистическая, 129. В мероприятии приняли участие представители местных властей, историки, активисты и жители района.На этом месте ранее стоял четырёхэтажный дом, построенный в первой половине XX века. Со временем здание пришло в негодность и было признано аварийным. В 2021 году его включили в список на снос, и в конце декабря того же года дом был демонтирован. Интересно, что во время сноса произошла авария: при подъёме на третий этаж экскаватор упал, повредив перекрытие здания.После завершения работ на этом участке решили создать сквер. Его планируют озеленить, установить подсветку и проложить пешеходные дорожки.Для обсуждения концепции будущего сквера жители района и общественные деятели собрались на встречу. Краеведы предложили сделать эту территорию историческим объектом, установив памятные знаки и придумав подходящее название.Дело в том, что ранее здесь располагалась часть крепости Святого Димитрия Ростовского, которая находилась между нынешним проспектом Чехова, Крепостным переулком, улицами Горького и Станиславского.Александр Кожин, руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, подчеркнул важность сохранения исторической части этой территории. Он отметил, что памятный знак на этом месте необходим вне зависимости от концепции сквера.Общественники предложили связать сквер со школьной историей, поскольку он находится рядом с лицеем № 51 и колледжем «Сократ». Были предложены два названия: «Первый школьный» и «Сократ». В качестве точки притяжения предложили создать библиотеку и общественные пространства.Также обсуждалась идея создания сквера под названием «Будущий», который должен отражать современные вызовы. Отличительной чертой этого сквера должен был стать большой мурал на соседнем здании с изображением мальчика-космонавта.Общественница Вилена Кузьмина отметила, что в центре города не хватает интересных пространств для детей, и предложила сделать роспись в виде мальчика-космонавта.В ходе обсуждения особое внимание уделили озеленению сквера, выбору растений и их поливу. Александр Сушков, координатор общественной группы «Поток» и сообщества «Парк-музей „ПАРАМОНЫ“. Ростов», дал следующие рекомендации: «Сквер — это, прежде всего, природный объект, с которым должно быть комфортно общаться. Скамейки следует засадить деревьями, а с южной стороны организовать стационарный полив. Название сквера может быть Анненский, так как рядом находится соответствующий редут крепости».По итогам встречи было решено провести голосование в социальных сетях о концепции будущего сквера, учитывая все предложенные варианты. Результаты голосования будут объявлены в конце октября.