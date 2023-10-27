Почему не работает Сбербанк в Ростове

Фото: Rostov.ru

В работе Сбербанка произошел массовый сбой. Жители заметили, что не могут зайти в мобильное приложение 27 октября в Ростове.Массовые сбои начались около 14:00. Жители донской столицы начали жаловаться, что не могут совершить покупки, приложение просто не открылось. При этом веб-версия на компьютере работает без перебоев.По каким причинам случился массовый сбой, не сообщается.Напомним, ранее проблемы возникли в работе сети МТС. Специалисты устранили проблему, однако восстановить деятельность системы удалось только к концу дня.