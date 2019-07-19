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Прокатчица лошадей выбросила мёртвого коня в лесополосу в Ростове

Прокатчица лошадей выбросила мёртвого коня в лесополосу в Ростове
В Ростове владелица конюшни выбросила труп коня в сосновый бор. О том, что в лесополосе нашли мёртвое заморенное голодом животное, стало известно 22 июля. Такую информацию сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

Обнаружив труп лошади, очевидцы обратились в полицию. Вскоре правоохранители нашли хозяйку. Ею оказалась женщина, занимающаяся выращиванием и прокатом животных. Как оказалось, ещё в апреле 2019 года местные жители говорили, что она морит бедных животных голодом. Тогда у неё околел один конь, теперь – второй.

На время проверки обстоятельств происшествия у неё забрали всех лошадей и отдали другим заводчикам в Батайске и Ростове-на-Дону. Владелица не смогла предъявить инспекции никаких документов. Сейчас полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

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