В Ростовской области выпускной бал может обойтись родителям в 20-50 тысяч рублей

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области подготовка к выпускному балу может обойтись родителям в 20-50 тысяч рублей.Выпускники 11-х классов отметят окончание школы 28 июня, а ученики 9-х классов — с 20 по 30 июля, в зависимости от расписания экзаменов. Сейчас родители активно готовятся к торжеству. Некоторые считают, что собрать мальчика на выпускной дороже, чем девочку. Однако это не так.Для мальчика наряд можно купить за 10–12 тысяч рублей или арендовать за 6–8 тысяч. Также понадобится стрижка (1,5–2 тысячи рублей) и обувь (5 тысяч рублей). В итоге расходы составят около 17–25 тысяч рублей.У девочек подготовка сложнее: им нужны маникюр, укладка и макияж, которые обойдутся в 5–6 тысяч рублей. Платье можно купить за 7–19 тысяч рублей или взять напрокат за 2–6 тысяч. Туфли будут стоить 3–5 тысяч, а аксессуары (серьги, кольца, сумка) — 3–4 тысячи. Таким образом, общая сумма расходов — около 30 тысяч рублей, но можно уложиться в 17–25 тысяч, если экономить.Кроме того, родители тратят деньги на сам выпускной: банкет, автобус, ведущего, подарки преподавателям, фотоальбом и ленты. В Батайске эти расходы составили 20 тысяч рублей с человека.Мамы тоже хотят выглядеть торжественно, поэтому на их наряд тоже нужно выделить деньги.Таким образом, выпускной бал может обойтись семье в 50 тысяч рублей и больше.