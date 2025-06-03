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Жители Ростова планируют потратить 23 тысячи рублей на выпускной для своего ребенка. Выпускные вечера состоятся 28 июня.По данным аналитиков Авито, большинство родителей Ростова собираются потратить на выпускной около 23 тысяч рублей. Примерно 13 тысяч из них уйдет на само празднование. При этом 69% опрошенных хотят уложиться в 10 тысяч рублей, а 7% — не более чем в 5 тысяч. От 10 до 30 тысяч планируют потратить 19% родителей, а более 30 тысяч — 12%.Большинство выпускников предпочтут отметить выпускной в ресторане или банкетном зале — так ответили 36% участников опроса. Еще 22% выберут природу, а 16% останутся в школе.На наряд для выпускного родители готовы потратить около 10 тысяч рублей. Главный критерий выбора — чтобы одежда нравилась ребенку (76%). 54% стараются выбирать практичные вещи, пригодные для повседневного ношения. Для 47% важен комфорт, 24% ориентируются на модные тренды, а 19% — на бюджет.Больше всего нарядов покупают онлайн: 31% — на маркетплейсах, 19% — в интернет-магазинах конкретных брендов, а 26% выбирают одежду в обычных магазинах.