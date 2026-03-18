Жители Ростова-на-Дону в среднем планируют потратить 30 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону

С началом весны владельцы дач закупают рассаду, садовый инвентарь, удобрения и средства от вредителей. Наличие собственного огорода требует определённых финансовых затрат.Согласно опросу, большинство ростовчан начинают готовиться к дачному сезону в марте. У 44% жителей Ростова-на-Дону есть дача, ещё 25% планируют её приобрести в будущем. Среди тех, у кого есть загородный дом, 41% начинают подготовку в марте, 36% — в апреле, 9% — в мае и только 2% — в феврале.Планируемые расходы на подготовку к дачному сезону составляют в среднем 30 тысяч рублей. При этом 37% опрошенных намерены уложиться в 10 тысяч рублей, 15% — в 20 тысяч рублей. 18% готовы потратить от 20 до 35 тысяч рублей, а 12% — от 35 до 50 тысяч рублей.Среди покупок к дачному сезону 70% ростовчан планируют приобрести растения, семена и рассаду. Удобрения для растений купят 58%, а садовый инвентарь — 54%.Мангалы, грили и барбекю становятся всё более популярными среди жителей города. Каждый третий ростовчанин, по данным Авито, собирается приобрести такой инвентарь для дачи. Особенно это интересует молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет. Около 30% горожан планируют купить товары для бани.