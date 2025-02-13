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В Ростове из-за прорыва трубы затопило центральные улицы кипятком 

В Ростове из-за прорыва трубы затопило центральные улицы кипятком 
В Ростове произошел прорыв трубы с горячей водой утром 13 февраля. Об этом массово сообщают горожане в соцсетях.

На улице Горького, между проспектом Соколова и Газетным переулком, произошло затопление горячей водой. Из-за аварии на дороге образовались глубокие лужи. Они создают трудности для транспорта и пешеходов. Люди вынуждены искать обходные пути, чтобы избежать попадания в затопленные зоны.

Кроме того, в Telegram-канал главы администрации Ростова продолжают поступать жалобы на отсутствие отопления. Напомним, что 11 февраля из-за аварии на тепломагистрали без тепла остались 350 многоквартирных домов.
Фото: соцсети
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