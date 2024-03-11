В Ростове лестница возле детского сада № 156 разрушается

Фото: Благоустройство

В Ростове разрушается лестница возле детсада № 156. Снимки с места обвала на Семашко, 50 горожане опубликовали 10 марта на сайте Благоустройства.Как сообщают ростовчане, лестница пришла в негодность еще в 2023 году. На кадрах видно, что в асфальте есть дыры, перила погнуты, а бетонные конструкции разрушаются. Ростовчане считают, что причиной аварийного состояния спуска стали дожди.- Лестница бесхозная и никому ни принадлежит, ремонт не делается. Вопрос: когда она станет на баланс города и будет капитально восстановлена, чтобы прекратилось обрушение? - возмутились горожане.Не исключено, что в скором времени на участке могут пострадать дети. Родители с осторожностью проходят аварийный спуск или вовсе пытаются искать другие пути. Чтобы не допустить ЧП, горожане просят помощи у городской администрации.