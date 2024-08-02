В Ростовской области волонтёры отремонтировали лестницу, ведущую к берегу

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В Ростовской области волонтёры восстановили спуск к воде на берегу Таганрогского залива. Это получилось сделать благодаря пожертвованиям местных жителей и грантовой поддержке.Пляж Богудонии — одно из самых красивых и тихих мест у водоема. К сожалению, оно оказалось заблокированным для дончан. Дело в том, что проход к берегу невозможен без лестницы. Резкий обрыв опасен для свободного спуска. А единственная деревянная лестница прогнила и почти разрушилась.Местные активисты ежегодно ремонтировали ступени, но средств на полную реконструкцию не хватало. Однако в этом году добровольцы смогли привести лестницу в порядок.- В этом году наши возможности расширились – благодаря неравнодушным горожанам и грантовой поддержке, - поделились волонтеры.Реконструкция лестницы почти завершена. За 80 часов команда из 10 человек успела реконструировать почти весь спуск.За это время волонтёры собственными руками восстановили повреждённые участки лестницы. Они установили перила, крепления для ступеней и выполнили другие работы. Осталось завершить лишь некоторые детали. Однако преображение лестницы уже заметно невооружённым глазом.