Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанам рассказали о длинных выходных в 2026 году

Ростовчанам рассказали о длинных выходных в 2026 году

Новогодние каникулы подошли к концу, и многие жители Ростовской области готовятся вернуться к рабочим будням. Однако, в правительстве напомнили, что впереди еще немало праздничных дней, которые можно использовать для отдыха и путешествий.

Войти в рабочий ритм после продолжительных выходных бывает непросто, но зная о предстоящих "окнах" отдыха, легче спланировать свой год. В 2026 году ростовчан ждут следующие длинные выходные:

Февральские праздники: День защитника Отечества подарит возможность отдохнуть с 21 по 23, а 24 февраля снова на работу.

Международный женский день: с 7 по 9 марта – отличный повод порадовать себя и близких.

Майские выходные: традиционно разделены на две части: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Проведите время на природе, на даче или отправьтесь в небольшое путешествие по области.

День России: с 12 по 14 июня – прекрасная возможность посетить интересные места внутри страны.

День народного единства: 4 ноября – еще один выходной, который можно использовать для культурных мероприятий или семейного отдыха.

Новогодние каникулы: долгожданный отдых начнется 31 декабря 2026 года.
Фото: Правительство РФ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.