Ростовчанам рассказали о длинных выходных в 2026 году

Новогодние каникулы подошли к концу, и многие жители Ростовской области готовятся вернуться к рабочим будням. Однако, в правительстве напомнили, что впереди еще немало праздничных дней, которые можно использовать для отдыха и путешествий.Войти в рабочий ритм после продолжительных выходных бывает непросто, но зная о предстоящих "окнах" отдыха, легче спланировать свой год. В 2026 году ростовчан ждут следующие длинные выходные:Февральские праздники: День защитника Отечества подарит возможность отдохнуть с 21 по 23, а 24 февраля снова на работу.Международный женский день: с 7 по 9 марта – отличный повод порадовать себя и близких.Майские выходные: традиционно разделены на две части: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Проведите время на природе, на даче или отправьтесь в небольшое путешествие по области.День России: с 12 по 14 июня – прекрасная возможность посетить интересные места внутри страны.День народного единства: 4 ноября – еще один выходной, который можно использовать для культурных мероприятий или семейного отдыха.Новогодние каникулы: долгожданный отдых начнется 31 декабря 2026 года.