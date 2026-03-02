Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жителей Ростовской области ждут трехдневные выходные в честь 8 Марта

Жителей Ростовской области ждут трехдневные выходные в честь 8 Марта

Жителей Ростовской области в начале марта 2026 года порадуют дополнительные выходные дни. В честь Международного женского дня, который в 2026 году выпадает на воскресенье, 8 марта, ростовчане будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.

Данное решение принято в соответствии с производственным календарем, утвержденным Правительством Российской Федерации. После праздничных выходных, с 10 по 13 марта жителей региона ожидает четырехдневная рабочая неделя.

Следующие продолжительные периоды отдыха придутся на май. С 1 по 3 мая будут выходные, посвященные Празднику Весны и Труда, а затем с 9 по 11 мая граждане будут отмечать День Победы.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика