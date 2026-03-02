Жителей Ростовской области ждут трехдневные выходные в честь 8 Марта

Фото: Соцсети

Жителей Ростовской области в начале марта 2026 года порадуют дополнительные выходные дни. В честь Международного женского дня, который в 2026 году выпадает на воскресенье, 8 марта, ростовчане будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.Данное решение принято в соответствии с производственным календарем, утвержденным Правительством Российской Федерации. После праздничных выходных, с 10 по 13 марта жителей региона ожидает четырехдневная рабочая неделя.Следующие продолжительные периоды отдыха придутся на май. С 1 по 3 мая будут выходные, посвященные Празднику Весны и Труда, а затем с 9 по 11 мая граждане будут отмечать День Победы.