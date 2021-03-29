Ростовчанам напомнили о необходимости носить маски после прививки от коронавируса

Жителям Ростовской области напомнили о соблюдении масочного режима, несмотря на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали в региональном пресс-центре Ростовской области.В России идет активная вакцинация от коронавируса. Специалисты утверждают, что если будет привито как минимум 60-70% населения страны, а лучше 90%, то опасная инфекция будет побеждена. В связи с этим вакцинацию от COVID-19 проводят не только в медучреждениях, но и открывают мобильные пункты. Несмотря на это, в Ростове прививку сделали только 4,65% населения.При этом вакцинация от вируса не отменяет действия постановления №272 губернатора Ростовской области. Власти напомнили, что ношение масок и соблюдения других мер предосторожности обязательно, несмотря на наличие справки о пройденной вакцинации.