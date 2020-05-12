На Дону из-за града и шквалистого ветра объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области вновь ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявлено в течение двух дней, 15 и 16 мая. О надвигающихся неблагоприятных метеорологических явлениях дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.Местами на Дону пройдут сильные ливни в сочетании с грозой. Также прогнозируют град. В ближайшие часы поднимется шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду. В связи с этим возможны падения деревьев и шатких конструкций, обрывы линий электропередачи.