Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону из-за града и шквалистого ветра объявлено штормовое предупреждение

На Дону из-за града и шквалистого ветра объявлено штормовое предупреждение
В Ростовской области вновь ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявлено в течение двух дней, 15 и 16 мая. О надвигающихся неблагоприятных метеорологических явлениях дончан предупредили в региональном ГУ МЧС.

Местами на Дону пройдут сильные ливни в сочетании с грозой. Также прогнозируют град. В ближайшие часы поднимется шквалистый ветер силой до 20-23 метров в секунду. В связи с этим возможны падения деревьев и шатких конструкций, обрывы линий электропередачи.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.