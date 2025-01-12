Ростовчан ожидает массовое отключение света 13 и 14 января

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В Ростове-на-Дону ожидается массовое отключение света в начале первой полноценной рабочей недели. Об этом предупредили в «Донэнерго».В понедельник, 13 января, обесточен будет лишь один дом — № 24а – на бульваре Комарова. Во вторник неудобства коснутся тысяч людей.С 09:00 до 17:00 лампочки погаснут на улице Конституционной, 47-63, 48-58; улице Курчатова, 31-63; в переулке Угловом, 1-31, 2-20; на проспекте 20-летия Октября, 77, 58-64; улице 20 лет Октября, 79/2А; улице Брестской, 1/79А; улице Грисенко, 21/1, 21/62; улице Конституционной, 58/62, 60. В это же время от коммуникации будут отрезаны жители улицы Карла Маркса, 4; улицы Закруткина, 1/2; проспекта Стачки, 82-122, 120/73, 122/84; улицы 2-й Кольцевой, 119-135, 106, 110.Неудобства также коснутся улицы 4-й Кольцевой, 69-73, 66-84; улицы Шмидта, 1-29, 2-26; улицы Красной, 1-47, 2-24; улицы Крупской, 43, 1-39, 6-56; улицы 3-й Баррикадной, 2-28, 7-31, 41, а также Рабочей площади, 32а, 34а.С 09:00 до 17:00 отключения затронут улицу Тибетскую, 78-102; улицу Скифскую, 2-44, 1-43; улицу 2-ю Краснодонскую, 70-88; улицу Печенежскую, 1-55, а также переулок Иноземцева. С 10:00 до 11:00 обесточены будут улица Мурлычева, 49-75, 46-66; улица 14-я Линия, 9-27, 18-34; улица 12-я Линия, 33-49, 38-56; улица 1-я Майская, 23-25. С 11:00 до 12:00 свет пропадет на улице Налбандяна, 69-79, 60-70; улице 10-я Линия, 37-83, 40-88; улице 8-я Линия, 55-77, 56-80; улице Ченцова, 82-88.С 13:00 до 16:00 электричество погаснет на улице Еременко, 52, 54/2, 56, 54, 50.Неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования.