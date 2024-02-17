В Ростове с 19 по 22 февраля запланировано массовое отключение света

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону с 19 по 22 февраля запланировано массовое отключение света. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.В понедельник лампочки погаснут с 9:00 до 16:00 в домах на проспекте Коммунистическом, 49/2; улице 2-й Краснодарской, 96/3, 96/4, 96/5, в переулке Суздальском, 17, 19; СНТ «Мечта»; СНТ «Садовод-Любитель». С 9:00 до 17:00 света не будет в переулке Грибоедовском, 2; переулке Чувашском.На следующий день, 20 февраля, дома будут обесточены с 09:00 до 16:00 на улице 2-й Краснодарской, 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/2, 96/6, 98/2; улице 6-й Проектируемой, 26А, 98; ул. Малиновского, 26А. С 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители переулка Грибоедовского, 2; переулка Чувашского; улицы 2-й Краснодарской, 1-21; улицы Кулагина, 2-6, 12-26, 7А, 11; улицы Международной, 7-23, 12-24; улицы Плеханова, 1-19, 24-66; улицы Ревкомовской, 1-33, 2-30; улицы Свердловской, 2-24, 13-47; проспекта Стачки, 51-79, 32а.В среду с 9:00 до 16:00 без света окажутся жители улицы Доброхимовской, 1-13, 2-18; улицы Коминтерна, 1-27, 4- 24, 14Б; улицы 1-й Краснодарской, 1-19, 6-32; улицы 2-й Краснодарской, 23- 65, 2-20; ул. Ревкомовской, 33-49, 30-48; улицы Парижской Коммуны, 1-23, 2-36; ул. Плеханова, 110/5; переулка Таджикского, 1-9, 2-8; улицы Красноармейской, 90-122; проспекта Буденновского, 51-57; переулка Аэроклубовского, 15- 31, 30, 57-63; улицы Портовой, 477-495, 386-388, 398, 368, 366, 370; улицы Сейнерной, 1-37, 2-58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9; улицы Судостроительной, 7-29, 18-48, 70-90; улицы Циолковского, 75-79; улицы Войкова, 22-48, 51-105; переулка Коржушко, 1-19, 2-18; улицы 2-й Володарского, 192/1, 188/1, 309-331; переулка Ярошенко, 1-17, 2-14; улицы Магнитогорской, 130- 132, 132Ж, 132И, 132К, 132Л, 67В.С 9:00 до 15:00 электроэнергии не будет в домах в переулке Хабаровском, 4-30, 37-51; переулке Рязанском, 1-37, 2-44; на улице Белгородской, 21- 33, 22-34; улице 12-го Февраля, 33-83, 26- 42; во 2-м переулке, 56- 72, 73-85; на улице Культурной, 1-63, 2- 76; улице Турксибской, 39-49, 20-34; улице Возрождения, 80-94; улице Карла Либкнехта, 1-71, 2-90; улице Раевского, 51-63; в переулке Пятигорского, 1-7, 2-8; 2-м переулке, 56-78, 67-87.В четверг, 22 февраля, свет отключат с 9:00 до 16:00 на улице 1-й Круговой, 1-13, 2-10; улице 2-й Круговой, 1-15, 4-18; улице Парижской Коммуны, 49-51, 60-62; улице Плеханова, 23-83, 70- 122; проспекте Стачки, 79-153, 76/26; в переулке Островского, 81-93, 78-92; на улице М. Горького, 73-95; улице Красноармейской, 90, 108. С 9:00 до 15:00 лампочки погаснут на улице Черепахина, 33-91, 16-70; улице Катаева, 67-91, 46-70; улице Варфоломеева, 15-51, 32-70; в переулке Приволжском, 4-30, 1-13; 1-м переулке, 1-39, 2-40; 2-м переулке 19-21; на улице Малюгиной, 3-61, 4-42; улице Эстонской, 49 А.В ведомстве сообщили, что отключения связаны с проверкой оборудования линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов. Работы на объекте чаще всего занимают несколько часов, но иногда – несколько дней.