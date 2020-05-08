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Ростовчан на этой неделе ждет дождливая погода

Ростовчан на этой неделе ждет дождливая погода
На этой неделе синоптики прогнозируют дождливую погоду. Оперативный прогноз с 11 по 15 мая дают в Ростовском Гидрометцентре

В понедельник в Ростове ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +21 градусов. Дождя не предвидится.

Во вторник, 12 мая, скорее всего будет дождь. Температура воздуха при этом будет +24 градуса.

В среду также прогнозируется дождь и понижение температуры до +20 градусов.

Четверг и пятница будут пасмурными, а воздух не прогреется выше +21 градуса. Вероятен дождь.

Осадки пройдут на всей территории Ростовской области. В некоторых районах также прогнозируют шквалистый ветер и град.

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