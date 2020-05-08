Ростовчан на этой неделе ждет дождливая погода
На этой неделе синоптики прогнозируют дождливую погоду. Оперативный прогноз с 11 по 15 мая дают в Ростовском Гидрометцентре
В понедельник в Ростове ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +21 градусов. Дождя не предвидится.
Во вторник, 12 мая, скорее всего будет дождь. Температура воздуха при этом будет +24 градуса.
В среду также прогнозируется дождь и понижение температуры до +20 градусов.
Четверг и пятница будут пасмурными, а воздух не прогреется выше +21 градуса. Вероятен дождь.
Осадки пройдут на всей территории Ростовской области. В некоторых районах также прогнозируют шквалистый ветер и град.